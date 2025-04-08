أسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية انخفاضا طفيفا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم:
أسعار العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي (USD)
سعر الشراء: 51.1953 جنيه
سعر البيع: 51.3308 جنيه
اليورو (EUR)
سعر الشراء: 55.9872 جنيه
سعر البيع: 56.1456 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP)
سعر الشراء: 65.4071 جنيه
سعر البيع: 65.6110 جنيه
الفرنك السويسري (CHF)
سعر الشراء: 59.8915 جنيه
سعر البيع: 60.0922 جنيه
الدولار الكندي (CAD)
سعر الشراء: 36.1115 جنيه
سعر البيع: 36.2198 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD)
سعر الشراء: 30.8985 جنيه
سعر البيع: 31.0859 جنيه
الين الياباني (JPY)
سعر الشراء: 34.8552 جنيه
سعر البيع: 34.9498 جنيه
الكرونة السويدية (SEK)
سعر الشراء: 5.1016 جنيه
سعر البيع: 5.1232 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK)
سعر الشراء: 4.6828 جنيه
سعر البيع: 4.6972 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK)
سعر الشراء: 7.4994 جنيه
سعر البيع: 7.5215 جنيه
أسعار العملات العربية:
الريال السعودي (SAR)
سعر الشراء: 13.6368 جنيه
سعر البيع: 13.6743 جنيه
الدرهم الإماراتي (AED)
سعر الشراء: 13.9368 جنيه
سعر البيع: 13.9759 جنيه
الدينار الكويتي (KWD)
سعر الشراء: 166.1969 جنيه
سعر البيع: 166.6908 جنيه
الريال القطري (QAR)
سعر الشراء: 14.0415 جنيه
سعر البيع: 14.0844 جنيه
الريال العماني (OMR)
سعر الشراء: 132.9747 جنيه
سعر البيع: 133.3440 جنيه
الدينار البحريني (BHD)
سعر الشراء: 135.8037 جنيه
سعر البيع: 136.1848 جنيه
الدينار الأردني (JOD)
سعر الشراء: 72.1060 جنيه
سعر البيع: 72.5011 جنيه
اليوان الصيني (CNY)
سعر الشراء: 6.9758 جنيه
سعر البيع: 6.9946 جنيه