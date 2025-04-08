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الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية في بنهاية تعاملات اليوم
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شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية انخفاضا طفيفا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم:

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي (USD)

سعر الشراء: 51.1953 جنيه

سعر البيع: 51.3308 جنيه

اليورو (EUR)

سعر الشراء: 55.9872 جنيه

سعر البيع: 56.1456 جنيه

الجنيه الإسترليني (GBP)

سعر الشراء: 65.4071 جنيه

سعر البيع: 65.6110 جنيه

الفرنك السويسري (CHF)

سعر الشراء: 59.8915 جنيه

سعر البيع: 60.0922 جنيه

الدولار الكندي (CAD)

سعر الشراء: 36.1115 جنيه

سعر البيع: 36.2198 جنيه

الدولار الأسترالي (AUD)

سعر الشراء: 30.8985 جنيه

سعر البيع: 31.0859 جنيه

الين الياباني (JPY)

سعر الشراء: 34.8552 جنيه

سعر البيع: 34.9498 جنيه

الكرونة السويدية (SEK)

سعر الشراء: 5.1016 جنيه

سعر البيع: 5.1232 جنيه

الكرونة النرويجية (NOK)

سعر الشراء: 4.6828 جنيه

سعر البيع: 4.6972 جنيه

الكرونة الدنماركية (DKK)

سعر الشراء: 7.4994 جنيه

سعر البيع: 7.5215 جنيه

 

أسعار العملات العربية:

الريال السعودي (SAR)

سعر الشراء: 13.6368 جنيه

سعر البيع: 13.6743 جنيه

الدرهم الإماراتي (AED)

سعر الشراء: 13.9368 جنيه

سعر البيع: 13.9759 جنيه

الدينار الكويتي (KWD)

سعر الشراء: 166.1969 جنيه

سعر البيع: 166.6908 جنيه

الريال القطري (QAR)

سعر الشراء: 14.0415 جنيه

سعر البيع: 14.0844 جنيه

الريال العماني (OMR)

سعر الشراء: 132.9747 جنيه

سعر البيع: 133.3440 جنيه

الدينار البحريني (BHD)

سعر الشراء: 135.8037 جنيه

سعر البيع: 136.1848 جنيه

الدينار الأردني (JOD)

سعر الشراء: 72.1060 جنيه

سعر البيع: 72.5011 جنيه

اليوان الصيني (CNY)

سعر الشراء: 6.9758 جنيه

سعر البيع: 6.9946 جنيه

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