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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. بعثة بيراميدز تتعرض لمضايقات من جمهور الجيش الملكي في "مكناس"

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
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أطلق جمهور نادي الجيش الملكي المغربي العديد من الألعاب النارية فجرا أمام فندق الإقامة الخاص ببعثة نادي بيراميدز بمدينة مكناس في محاولة منهم لمضايقة البعثة واللاعبين ليلا وذلك استمرارا للمضايقات التي تتعرض لها بعثة نادي بيراميدز في المغرب، قبل مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستيقظ أفراد البعثة عند الساعة الخامسة فجرا متفاجئين بتجمع كبير من مشجعي نادي الجيش المغربي وظلوا لعدة دقائق يطلقون الألعاب النارية بكثافة على الفندق وغرف اللاعبين في محاولة لإيقاظ أفراد البعثة ومضايقتهم.

وكانت البعثة تعرضت لمضايقات أخرى في التدريب الأخير مساء الأمس بالملعب الشرفي في مكناس بعد تعمد مسئولي الملعب إغلاق إضاءة الاستاد قبل نهاية المران المحدد من قبل الكاف، بأكثر من ١٠ دقائق وأثناء مواصلة الفريق لتدريبه.

وقدم نادي بيراميدز شكوى أخرى في الأحداث التي جرت فجرا أمام الفندق من جانب الجماهير التي أطلقت ألعابا نارية على غرف اللاعبين.

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