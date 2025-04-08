وكيل شباب بالفيوم يعقد لقاءً توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي للصحة

شهد عادل فهمى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، فعاليات يوم الصحة العالمي بنادى محافظة الفيوم، وذلك فى إطارالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للتعليم المدنى (الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابيبة) بالوزارة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كانت إدارة البرلمان بالمديرية قد أقامت لقاءً توعويًا بمناسبة اليوم العالمي للصحة بنادي محافظة الفيوم التابع لادارة الفيوم الشبابية تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبقيادة وحضورعادل فهمي، وكيل الوزارة، ونخبة من المسؤولين بالوزارة الدكتور محمد غنيم، مديرعام الإدارة المركزية للتعليم المدنى والدكتور خالد فوزي، الإدارة المركزية للتعليم المدنى والدكتورة ياسمين- الإدارة المركزية للتعليم المدنى والقيادات الشبابية بالوزارة.

افتتح اللقاء عادل فهمي، وكيل الوزارة مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات التوعوية في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب، مشددًا على أن بناء جيل واعٍ صحيًا هو أحد دعائم التنمية المستدامة، كما أثنى على التعاون المثمر بين القطاعين الصحي والشبابي في تنفيذ مثل هذه المبادرات المهمة.

والقت الدكتورة مرفت عبد العظيم، عضو مجلس الشيوخ وأخصائي أمراض نساء وتوليد محاضرة والتي اعربت في كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، وأكدت على أن الشباب هم حجر الأساس في بناء الدولة، مشيرة إلى أهمية نشر الوعي الصحي داخل المجتمع، خاصة بين فئة الشباب، لما لهم من دور حيوي في تعزيز مفاهيم الوقاية والتثقيف الصحي.

كما دعت الشباب إلى أن يكونوا سفراء للصحة في مجتمعاتهم، وأن يتحلوا بالمسؤولية المجتمعية، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، والابتعاد عن السلوكيات الضارة.

التحديات الصحية

كما ألقى الدكتور محمد عبد التواب – أخصائي الطب الوقائي، محاضرة علمية تناول فيها أبرز التحديات الصحية المعاصرة، موضحًا سبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل النظافة الشخصية، التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة النفسية.



كما ناقش أهمية الكشف المبكر، ودور مراكز الرعاية الصحية في دعم المواطن، مشددًا على أن الوقاية دائمًا خير من العلاج.



كما ألقت الدكتورة نشوى جلال، مدير العلاقات العامة والمنسق الإعلامي بمديرية الصحة بالفيوم، كلمه شددت فيها على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مديريات الصحة والشباب، وأكدت أن نشر الرسائل الصحية بين فئة الشباب يعد من أولويات العمل الصحي في المرحلة الحالية.

وتحدثت الدكتورة مروة مرسي، مدير إدارة الرصد بالطب الوقائي بمديرية الصحة، عن أهمية المتابعة والرصد الوبائي، ودور الشباب في نقل الوعي المجتمعي حول الوقاية والكشف المبكر، كما أشادت بالحضور وتفاعلهم الإيجابي.



شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث تم فتح باب الحوار والمناقشة، وطرح عدد من الأسئلة من الشباب، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمعلومات المقدمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتوعية الصحية، وتفعيل دور الكيانات الشبابية كشركاء في نشر ثقافة الوعي المجتمعي والصحي، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 تحت إشراف كل من اسامه عيد وكيل المديريه للشباب وعمرو الغزالي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ومحمد مدين مسئول نادي القيادات الشبابية وبحضور رانيا رشاد معاون المديريه للشباب ورشا عبد الله مدير مكتب قادرون باختلاف.

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