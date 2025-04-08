ردا على شائعات الانضمام للأهلي.. زيزو: الكل بيقول حاجات مغلوطة ولم أوقع لأي نادٍ

خرج أحمد سيد مصطفى “زيزو” نجم نادي الزمالك عن صمته في ظل الشائعات التي انتشرت حول توقيعه للنادي الأهلي ورفضه تجديد عقده مع نادي الزمالك.

قال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، في بيان صحفي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "الحمد لله أنا راجل بحترم كل الناس.. لكن للأسف عدم ردي علي المعلومات المغلوطة والتزامي .. كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو. وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور. بسبب خبر رايح وخبر جاي".

وفيما يخص توقيع زيزو لاي ناد، قال اللاعب: بكل وضوح أنا لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن.. إذا كان كلامه صحيح؟ .. كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي برضو يتفضل يطلعه على الملأ.. الناس لازم تعرف كويس".

وأضاف أحمد زيزو: أنا بقدر جدا الكيان الكبير اللي أنا بلعب فيه.. ولا يمكن أنكر فضله عليا ولكن فيه حاجة أنا مكنتش حابب أتكلم فيها خالص.. لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في إتجاه واحد.. ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا.. ليه محدش اتكلم إن الناس سابتني بقالها شهور طويلة ومش عايزين يجددوا عقدي. ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليا بقالها كتير. ومش لاقي حد يجاوبني. ليه محدش اتكلم انه التجديد المرة دي جاي في مرحلة متقدمة من عمري بالنسبة للعيبة الكورة.. ولعيب الكورة مهما طول. عمره قصير في الملعب.."

واستكمل زيزو: وأكيد كل واحد فيكم عنده أسرة. وعليه التزامات كتير.. محدش كمان اتكلم إنه ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 5 أضعاف العرض اللي موجود.. ورغم كل ده. قلت وهفضل أقول أنا منتظر كلمة النادي. وده لإعتبارات كتير. مش لتجميل الصورة. والجماهير لازم تكون عارفة الحقيقة.. زيزو مش بيزايد.. ولا بيتاجر..لكن لازم الطرف التاني يكون عايزني أكمل.. وتكون فيه استجابة لربع المعروض عليا على الأقل..".

وقال في بيانه على صفحته الرسمية: "للأسف الكلام معايا حاجة.. واللي بيتقال للإعلام حاجة تانية..أنا مينفعش اجرح في حد. ولا أتكلم في حق حد.. لأن اللي بيتقال في الجلسات عيب يتقال برة..على الأقل من ناحيتي..أنا مستني رد النادي لحد آخر يوم في الكونفدرالية..وأتمنى ربنا يكرمنا بيها أنا وزمايلي"

واكد: "أي كلام هيتقال غير كدة في موضوع التجديد أو التوقيع قبل الموعد ده هيكون كلام غير صحيح. ورسالتي الودية جدا للمسئولين في النادي اللي أنا بحترمهم جميعا..أتمنى الحوار في مسألة تجديد العقد يكون بيني وبينكم.. مش عن طريق الإعلام..وأنا كنت ولا زلت واضح معاكم في كل اللي اتكلمت فيه من أمور عادلة تساعدنا على اننا نكمل الطريق. شكرا على تفهمكم موقفي".