جامعة أسيوط تطلق حملة للتبرع بالدم لترسيخ ثقافة العمل التطوعي

نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط EPSF-Assiut، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم"، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم، بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان نبيل فتيح، عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن رفعت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الحملة تهدف إلى دعم المخزون الإستراتيجي من الدم في المستشفيات، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع الجامعي.

وأشاد الدكتور المنشاوي بالجهود المبذولة من قبل الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة في تنظيم الحملة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس وعي الطلاب بدورهم المجتمعي والإنساني، وتُجسد قيم العطاء والمسؤولية، كما دعا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الحملات التي تُحدث أثراً ايجابيا في خدمة المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان نبيل فتيح أن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من منسوبي الجامعة من مختلف الكليات، مشيرة إلى أنها لم تقتصر على جمع أكياس الدم فحسب، بل شملت أيضاً تقديم خدمات توعوية للمتبرعين والجمهور العام حول فوائد التبرع بالدم وأهمية التبرع المنتظم.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور حسن رفعت إلى أن الحملة نجحت في جمع نحو 150 كيس دم، سيتم توزيعها على بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي، ومعهد جنوب مصر للأورام، وبنك الدم الإقليمي، مما يسهم في تلبية جزء من احتياجات المرضى. كما لفت إلى أن الحملة تمكنت من توعية ما يقرب من 2500 فرد داخل الجامعة بأهمية التبرع بالدم وأثره الإنساني الكبير.