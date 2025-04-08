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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. دار الكتب والوثائق تحتفل بمرور 155 عامًا على إنشائها

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
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تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة علمية احتفالًا بمرور 155 عامًا على تأسيسها، وذلك في إطار فعاليات وزارة الثقافة المصرية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

يشارك في الندوة الدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والمدير الأسبق لدار الكتب، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث والرئيس الأسبق لدار الكتب والوثائق القومية.

وتُعقد الندوة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الخميس الموافق 10 إبريل، وذلك بمقر دار الكتب التاريخي في باب الخلق، والذي يُعد أحد المعالم الثقافية البارزة، حيث تم إنشاؤه خصيصًا ليكون مقرًا لدار الكتب المصرية، وافتُتح عام 1904 بعد نقل الدار من سراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز.

وزارة الثقافة دار الكتب والوثائق ١٥٥ عام الدكتور أسامة طلعت احمد هنو وزير الثقافة