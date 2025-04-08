يد منتخب مصر للناشئين 2008 يهزم رومانيا ببطولة البحر المتوسط

فاز منتخب ناشئي كرة اليد المصري مواليد 2008، على نظيره الروماني، في ثاني مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بتونس حاليًا.

وتمكن الفراعنة من إنهاء اللقاء لصالحهم بنتيجة 24/15، لينجحوا في تعويض الخسارة من إسبانيا في ضربة البداية أمس، بنتيجة 21/18.

ويخوض المنتخب الوطني البطولة بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتي تضم رفقته كل من، إسبانيا - رومانيا - تركيا - صربيا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصري كل من: عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد- محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الاداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.

كما تضم قائمة الفريق كل من: عبدالملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبدالرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.