وكيل "تعليم الفيوم" يستبعد مدير مدرسة العجميين الإعدادية بنين لعدم انضباط العملية التعليمية

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مدارس إدارة أبشواي التعليمية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالقوي، مدير إدارة أبشواي التعليمية.

وذلك خلال جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية في مدارس أبشواي، وجولة ميدانية لوكيل المديرية، لمتابعة مدارس إطسا التعليمية في إطار متابعته المستمرة للانضباط والانتظام في العملية التعليمية .

مدرسة المحمدية الابتدائية بالعجميين

حيث تابع وكيل الوزارة طابور وتحية العلم والإذاعة المدرسية، بمدرسة المحمدية الابتدائية بالعجميين، وأشاد بانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، والتزام المعلمين والطلاب والعاملين بالمدرسة بحضور طابور الصباح وتحية العلم.



وفي إطار تشجيع الجهود المتميزة، قرر وكيل الوزارة تكريم كل من:

- الأستاذة ولاء قرني العشيري، وكيل المدرسة

- الأستاذة نيفين طلعت بشرى أخصائية اجتماعية

- الأستاذة جيهان إسحق فرج، معلمة اللغة العربية

وذلك تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز في العمل.

قام وكيل الوزارة بتفقد الفصول الدراسية، وأشاد بالمستوى المتميز للتلاميذ في مختلف المواد، كما تابع البرنامج العلاجي المخصص للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، مشددًا على ضرورة استمرارية هذا البرنامج لتحسين مستوى الطلاب.

مدرسة العجميين الإعدادية بنين

تابع وكيل الوزارة المدرسة، وقام بتفقد الفصول الدراسية وسير العمل وتقييم العملية التعليمية، وقرر وكيل الوزارة استبعاد مدير المدرسة، بسبب عدم انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وعدم التزام المدرسة بالإشراف اليومي وعدم متابعة التقييمات للطلاب، وارتفاع نسب غياب التلاميذ بالمدرسة.

مدرسة العجميين الرسمية للغات

تفقد وكيل الوزارة مدرسة العجميين الرسمية للغات، حيث قام بتفقد الفصول الدراسية وتابع التقييمات، مؤكدًا على أهمية انضباط العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة الطلابية ، والمشاركة الإيجابية في جميع المسابقات والأنشطة.

مدرسة النصارية الإعدادية المشتركة

قام وكيل الوزارة بزيارة مدرسة الأنصارية الإعدادية المشتركة، وتفقد الفصول الدراسية وتابع التقييمات، مشددًا على ضرورة متابعة التقييمات للطلاب، والمتابعة الفنية المستمرة لإدارة المدرسة بالفصول الدراسية ، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية.

مدرسة عمر محمود عبدالحميد الخولي للتعليم الأساسي

أشاد وكيل الوزارة بانضباط العملية التعليمية في مدرسة عمر الخولي، وقرر تكريم الأستاذ ربيع عبدالتواب سعيد، مدير المدرسة، على جهوده المتميزة في الحفاظ على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وتفعيل الأنشطة المدرسية.

أكد الدكتور خالد قبيصي، على أهمية المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، ومتابعة التقييمات لضمان تحقيق الأداء الأمثل في جميع المدارس.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية التقييمات في العملية التعليمية، حيث تعتبر من الركائز الأساسية التي تساهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف المنظومة التعليمية، حيث تعمل على تحفيز الطلاب على التعلم، كما أن التقييم المستمر يشجع الطلاب على تحسين أدائهم باستمرار، كما تعمل على تحديد نقاط القوة والضعف، وتعزيز التواصل بين المعلم والطلاب

كما تعد التقييمات أداة قوية لتحسين التعليم وضمان التطور المستمر، كما أنها توفر للطلاب والمعلمين الأدوات والبيانات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق العلمي الأكاديمي.

كما تابعت الأستاذة رشا يوسف، وكيل المديرية ، انضباط وانتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة إطسا التعليمية، بحضور الدكتور أحمد رياض مدير إدارة إطسا التعليمية

تفقدت وكيل المديرية، مدرسة الغابة الابتدائية، ومدرسة الغابة الإعدادية ، ومدرسة منية الحيط الثانوية ، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة منية الحيط الابتدائية.

تابعت وكيل المديرية، المدرسة والفصول الدراسية ، والبرنامج العلاجي فى القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف بالمدارس الابتدائية.

أكدت وكيل المديرية، بضرورة الانتهاء من التقييمات فوراً ، حيث لاحظت تقصير لدى عدد من المعلمين فى الانتهاء من التقييمات.

وفي ذلك قرر وكيل الوزارة، إحالة معلمة اللغة العربية، ومعلم رياضيات، ومعلم لغة إنجليزية بمدرسة منية الحيط الابتدائية.

كما قرر وكيل الوزارة، إحالة معلم لغة إنجليزية ومعلمة فصل بمدرسة الغابة الابتدائية .

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