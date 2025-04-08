الشهابي: الحشود الغفيرة في العريش تؤكد التأييد الشعبي للمواقف الحرجة والفاصلة بتاريخ مصر

علق الدكتور ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، قائلًا: "إنها زيارة تاريخية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعد حرب عالمية تجارية أعلنها ترامب، ووسط احتمالات انفصال أوروبا اقتصاديا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف رئيس حزب الجيل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الحشود الغفيرة في العريش دليل على الالتفاف الشعبي والتأييد والوقوف في ظهر القيادة السياسية في المواقف الحرجة والفاصلة في تاريخ مصر والإقليم، ورسالة بأن الشعب المصري يقف خلف قائده مدافعًا عن أمن الوطن واستقرار المنطقة والقضية الفلسطينية.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن مصر كلها على قلب رجل واحد وداعمة للرئيس والدولة في وقفتها القوية لاستعادة دور الأمة العربية.