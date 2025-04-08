"تربية نوعية" جامعة المنصورة تناقش رسالة دكتوراه توظف العلاج بالموسيقى لخفض الألكسيثيميا لدى أطفال التوحد

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 03:39 م

ناقشت كلية التربية النوعية قسم العلوم التربوية والنفسية جامعة المنصورة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة سارة محمد محمد المرسي، تحت عنوان فاعلية برنامج قائم علي العلاج بالموسيقي لخفض الالكسيثميا لدى الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، رسالة دكتوراه توظف العلاج بالموسيقى لخفض الألكسيثيميا لدى أطفال التوحد.

وقدّمت الدكتورة سارة المرسي رسالة دكتوراه تناولت فعالية برنامج علاجي قائم على الموسيقى في خفض الألكسيثيميا – صعوبة التعبير عن المشاعر – لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. تميز البحث بتكامل الجوانب النفسية والتربوية والفنية في تصميم برنامج تدخل متكامل، راعى خصائص الفئة المستهدفة واحتياجاتها الانفعالية.

وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في قدرة الأطفال على التعبير الانفعالي والتواصل الاجتماعي، ما يؤكد جدوى توظيف الفنون التعبيرية كمدخل علمي مبتكر في التأهيل النفسي والتربوي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويُعد إسهامًا نوعيًا في مجال العلاج غير التقليدي.



تشكلت لجنة الإشراف من كل من أ.د/ إبراهيم إبراهيم أحمد أحمد أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ - قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة( مشرفًا رئيسيًا ورئيسًا)

عميد كلية التربية النوعية سابقا وأ.د/ أمينة إبراهيم محمد شلبي أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ- قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة ( مشرفا وعضواً ) وعميد كلية السياحة والفنادق سابقا وأ.م.د/ غادة عبد الرحيم علي محمد أستاذ علم النفس التربوي المساعد- قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية النوعية - جامعة القاهرة ( مشرفًا وعضوًا ) بينما تكونت لجنه الحكم والمناقشه من أ.د/ إبراهيم إبراهيم أحمد أحمد أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ - قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة( مشرفًا رئيسيًا ورئيسًا)عميد كلية التربية النوعية سابقا وأ.د/ أمينة إبراهيم محمد شلبي

أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ- قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة ( مشرفا وعضواً )

عميد كلية السياحة والفنادق سابقا وأ.د/ عبد الله جاد محمود عبد الله أستاذ الصحة النفسية المتفرغ - قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة ( مناقشا وعضوًا ) عميد كلية التربية النوعية سابقا وأ.د/ هبة الله محمود السيد أبو النيل أستاذ علم النفس - كلية الأداب - جامعة بنى سويف ( مناقشاً وعضواً) عميد كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة سابقا وأ.م.د/ غادة عبد الرحيم علي محمد أستاذ علم النفس التربوي المساعد- قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية النوعية - جامعة القاهرة ( مشرفًا وعضوًا ).



وأشادت بالبحث وحداثته واهميته لانه يركز علي علاج مشكله من المشكلات الهامه لدي اطفال طيف التوحد وهي الالكسيثيميا وهي ضعف التعبير عن المشاعر والانفعالات.

كما اشاد الاستاذ الدكتور عبد الله جاد محمود ان التعبير عن المشاعر والانفعالات موضوع هام للغايه لان كل الابحاث تركز علي التواصل الاجتماعي والجانب العقلي والاكاديمي ويهمل الجانب الانفعالي الوجداني وهو له اهميه كبيره جدا ولابد من العمل عليه مع الطفل من البدايه حتي يتكون لديه الذكاء الوجداني واشاد بالبحث والبرنامج والمقياس المعد من قبل الباحثه الخاص بالمشاعر.

الالكسيثيميا المصور وقال انه يمكنها تطبيقه ايضا علي الاطفال العاديين بينما اشادت ايضا الاستاذه الدكتوره هبه الله ابو النيل بالبحث وقالت انه يتميز بالحداثة وان البرنامج مميز جدا و الاطار النظري شامل ووافي و العمل مع اطفال طيف التوحد شيء في منتهي الصعوبه وشكرا الباحثه علي ذلك بينما اشاد الاستاذ الدكتور ابراهيم ابراهيم احمد بالبحث وقال انه بحث مميز، واضافه للمكتبه العربية وان البرنامج رائع بينما قالت الاستاذه الدكتوره امينه ان البحث دسم جدا وان الباحثة ساره بذلت الكثير من الجهد وكانت طوال الفتره تسعي الي كل ما هو جديد ومتحمسه جدا ان تضم كل شيء للبحث احدث الدراسات والانشطه وان البحث يركز علي جانب مهم جدا ومشكله تعد مهمه وهي الالكسيثيميا لدي اطفال طيف التوحد.



وأضافت الاستاذه الدكتوره غادة عبد الرحيم ان محال العلاج بالموسيقي من المجالات الحديثه الهامه التي تجمع بين علم النفس والموسيقي وياخذ الموسيقي مادته واستراتيجيه مهمه لمعالجه العديد من المشكلات النفسيه والاضطرابات السلوكيه والمشاكل الاكاديمه وان الموسيقي قادره علي معالجه العديد من هذه المشاكل كالتنمر، والاضطرابات السلوكيه والانفعاليه والاجتماعيه المختلفة.

ودعت الباحثين للاهتمام بمثل هذه الموضوعات التي تخدم المجتمع كما شكرا الباحثه ساره علي اجتهادها واصرارها علي انها التحقت بدورة تدريبية في العلاج بالموسيقي من البورد الامريكي حرصا منها علي الاطلاع علي كل ما هو جديد في مجال العلاج بالموسيقي.



وفي نهايه العرس الاكاديمي والمناقشه العلمية الثريه من قامات علميه كبيره في مجالي علم النفس والصحه العلميه حصلت الباحثه ساره محمد محمد المرسي المدرس المساعد بالقسم علي درجه الدكتوراه في الفلسفه قسم العلوم التربوية كلية التربيه النوعيه بتقدير ممتاز A والتوصية بطلع الرساله وتداولها بين الجامعات والمكتبات العربية.



وقدمت الباحثة خالص الشكر والتقدير للمشرفين ولجنة المناقشة على جهودهم المتميزة فكانت مساهماتهم القيمة وملاحظاتهم البناءة ذات أهمية كبيرة في تحسين جودة البحث وتعزيز فهم الباحثة للموضوع. والتي ساعدتها ايضا في إنجاز هذا العمل البحثي. شكرًا لهم على دعمهم وتشجيعهم المستمر، والذي كان له دور كبير في نجاح هذا البحث.