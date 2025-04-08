أخبار سوق الأسهم السعودية.. "تاسي" يرتفع 0.97% في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت سوق الأسهم السعودية "تداول"، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء؛ وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.97%، بمكاسب بلغت 108.74 نقطة، وصولا إلى مستوى 11,302.76 نقطة، ليواصل تحقيق مكاسبه؛ في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعات السوق، وسط تراجع السيولة مقارنةً بالجلسة السابقة.

أداء قطاعات سوق الأسهم السعودية

وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء، قطاعي الخدمات المالية والمرافق العامة، حيث هبط الأول 0.83%، وتراجع الثاني 0.71%.

وتصدر قطاع الاتصالات مكاسب القطاعات الكبرى بعد صعوده 1.35%، وارتفع قطاع البنوك 1.31%، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.71% و0.28% على التوالي.

وتراجعت قيم التداول إلى 7.98 مليار ريال، مقابل 10.56 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 495.72 مليون سهم مقارنةً بـ 587.92 مليون سهم، تم التداول عليها أمس الاثنين.

أداء أسهم السوق السعودية

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 188 سهماً بصدارة سهم "الزامل للصناعة" الذي صعد 9.92%، وجاء إغلاق 56 سهماً باللون الأحمر، تصدرها سهم "أمريكانا" بعد هبوطه 5%.

وسجل سهم "الراجحي" أعلى قيمة تداول بـ 655.84 مليون ريال، وكانت أعلى كمية تداول لسهم "أمريكانا"، بكمية بلغت 122.42 مليون سهم.

أداء السوق الموازي

وشهد السوق الموازي أداءً سلبياً؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.62%؛ بما يعادل 176.81 نقطة، هبطت به إلى مستوى 28,473.47 نقطة.

وتصدر سهم "الأفق التعليمية" خسائر السوق الموازي بعد هبوطه 10%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "هضاب الخليج" الذي أغلق مرتفعاً 10%.