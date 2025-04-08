مؤتمر عمالي دولي في رام الله يؤكد الدعم لفلسطين ورفض التهجير بمشاركة أوروبية بارزة

عُقد مؤتمر اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين برئاسة شاهر سعد في رام الله، تحت شعار: “نقابات قوية - عمل لائق - عدالة اجتماعية - تنمية مستدامة - انتقال عادل - عدالة ومساواة”.

وشارك في المؤتمر العديد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا وإنجلترا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا، ومثل إيطاليا الدكتور عيسى إسكندر، مسؤول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عن اتحاد نقابات عمال إيطاليا "الويل"، ورئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، الذي ألقى كلمته مؤكدًا دعمه وتضامنه مع اتحاد نقابات عمال فلسطين في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها المدن الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، مؤكدًا الرفض التام للتهجير.

والتقى إسكندر في ديوان وزارة العمل وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس عطاري، كما قام بزيارة ضريح الزعيم ياسر عرفات، وتم وضع إكليل من الزهور باسم اتحاد عمال فلسطين واتحادات النقابات الدولية.

كما تم عقد لقاء مع وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور، والذي من خلاله تمت مناقشة الوضع الحالي الذي تعانيه سكان القدس المحتلة.

وقد أهدى إسكندر درع الاتحاد إلى رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، وبدوره أهدى شاهر سعد درع الاتحاد إلى رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا.