"الإصلاح والنهضة": احتشاد المصريين في العريش يعكس الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية

علق الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على مشهد احتشاد آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة، قائلًا: "إنه مشهد وطني عظيم جسده المصريون باحتشادهم، في لحظة تعكس عمق الانتماء وصدق الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية في موقفها الصارم والرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحشود الغفيرة في العريش بمثابة رسالة جماهيرية التي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وانعقاد القمة الثلاثية في القاهرة، كانت بمثابة تعبير شعبي مباشر عن الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة.

وأكد "رئيس حزب الإصلاح والنهضة" أن هذا الاحتشاد يدل على الوعي الشعبي الذي يمثل قوة ناعمة حقيقية، تعزز مكانة مصر في المعادلة الإقليمية، وتدعم تحركاتها السياسية والدبلوماسية بثقل جماهيري لا يمكن تجاهله، مشيرًا إلى أن التوقيت الذي خرج فيه هذا التحرك الشعبي يحمل دلالات قوية، خاصة مع وجود قادة فرنسا والأردن في القاهرة.