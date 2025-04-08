أسباب منع عرض فيلم استنساخ للفنان سامح حسين

قررت الشركة المنتجة لفيلم "استنساخ" من بطولة الفنان سامح حسين، تأجيل العرض الخاص الذي كان مقرر أمس الإثنين داخل إحدى سينمات التجمع الخامس، لظروف خارجة عن إرادة طاقم العمل ولأسباب إدارية وقانونية ومن المقرر عرض الفيلم جماهيريا غدا الأربعاء.

تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ لظروف خارجة عن إرادتنا

وكان الفنان سامح حسين، قد أعلن عن تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك" وكتب: لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جدا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكرا لكم وحقكم عليا".

بينما نفى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ما أثير مؤخراً حول إلغاء العرض الخاص لفيلم "استنساخ" والذي كان مقرراً له أمس "الاثنين" ، بسبب وجود مشاكل رقابية .

فريق الفيلم حضر للرقابة بعد أوقات العمل الرسمية

وقال الكاتب عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ما أشيع حول تدخل الرقابة لإلغاء العرض الخاص للفيلم غير صحيح بالمرة ، مشيرا إلى انه تم تأجيل العرض الخاص للفيلم ، لان فريق الفيلم حضر للرقابة بعد أوقات العمل الرسمية ، فلم يتم توقيع التصريح الخاص بعرض الفيلم ، مؤكداً أنه سيتم توقيع التصريح اليوم "الثلاثاء"، على أن يقام العرض الخاص مساء غد بإحدى السينمات.

لعبة الدعاية الفجة

على صعيد آخر انتقد الناقد الفني طارق الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي طريقه اعتذار الفنان سامح حسين بسبب منع العرض الخاص لفيلم استنساخ دون توضيح الأسباب الحقيقية واعتبرها طريقه فجه للترويج لفيلم استنساخ وكتب قائلا كان ينبغي ان يكتب سامح حسين علي صفحته ان فيلمه استنساخ تأجل فقط عرضه الخاص لأسباب إدارية وقانونية ولكن الفيلم سيعرض جماهيريا الأربعاء القادم

وتابع الشناوي قائلا: "تعمد سامح ان يذكر فقط نصف الحقيقة وتأجيل العرض الخاص حتي يحقق الانتظار والترقب قدرا من الشغف لدي الجمهور

وأكد الرقيب الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال أنه لا توجد مشكلة سوى أنهم تقدموا بالنسخة بعد نهاية توقيت العمل الرسمي للرقابة ولكنهم غدا سيحصلون علي الموافقة الرسمية، دعونا ننتظر عرض الفيلم وبعدها نتحدث عن الشريط السينمائي بعيدا عن لعبة الدعاية الفجة.

تدور الأحداث فيلم استنساخ حول (يونس العربي) الذي يتورط في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

يشار إلى أن فيلم استنساخ من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، ويشارك في بطولته إلى جانب هبة مجدي، الفنان سامح حسين، محمد عز، وعدد من الفنانين الشباب، وتدور الاحداث حول التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على المجتمع، حيث يطرح تساؤلات فلسفية حول الهوية والواقع البشري في ظل التقدم التكنولوجي.