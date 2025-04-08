إحالة المتهم بالتعدى على زوجته خلال تنفيذ حكم رؤية إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة بقليوب، إحالة المتهم بالتعدى على زوجته أثناء تنفيذ حكم رؤية، إلى محكمة الجنح.

كانت البداية بوجود خلافات زوجية بين مصطفي.ب، موظف، وزوجته أسماء، قامت على إثرها الأخيرة بإقامة دعوي ضده بالطلاق والنفقه لصغارها.

حكم رؤية الصغار

أصدرت المحكمة حكماً لصالح الزوجة، ومن ثم قام الزوج بإقامة دعوي تمكنه من رؤية اطفاله الثلاث "ثلاث بنات الأولى سبع سنوات والثانية خمس سنوات والصغري ثلاث سنوات".

وحكمت المحكمة للزوج بتمكينه من رؤية صغاره مرة اسبوعيا داخل مركز شباب صنافير بدائرة مركز شرطة قليوب .

اعتداء بالضرب

أثناء تواجد الأم برفقة صغارها داخل المكان سالف الذكر لانتظار الأب لتنفيذ قرار الرؤية، وما أن وصل الأخير للمكان وفور دخوله من بوابة الدخول قام بالهجوم على الأم والاعتداء عليها بالضرب و السب.