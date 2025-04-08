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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمين "الجبهة الوطنية" بالبحرالأحمر: حشود العريش رسالة دعم للقيادة وتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية

أمين تنظيم حزب الجبهة
أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر
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أكد شاذلي القرباوي، أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر، أن مشهد احتشاد الآلاف من أبناء الشعب المصري في مدينة العريش، اليوم، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس وحدة وتماسك المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار “القرباوي” إلى أن التوقيت الذي جاءت فيه هذه الزيارة، وما تشهده المنطقة من تطورات، يجعل من هذا الحشد الشعبي رسالة تأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب اهتمام كل المصريين، قيادةً وشعبًا، باعتبارها قضية العرب الأولى.

وأضاف أن جولة الرئيس الفرنسي في منطقة خان الخليلي، وسط أجواء من الأمان والاستقرار، تُجسد ما تنعم به مصر من أمن في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تعكس الاحترام الدولي المتزايد للدور المصري، سواء على المستوى السياسي أو الإقليمي.

وشدد “القرباوي” على أن الشعب المصري يعي حجم التحديات، ويقف داعمًا للدولة في تحركاتها السياسية والإنسانية تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية سيظل مساندًا لكل خطوة تعزز من مكانة مصر ودورها القومي.

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أبناء الشعب المصري الحشد الشعبي الجبهة الوطنية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون