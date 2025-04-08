ارتفاع جماعي لأسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم

شهدت أسعار العملات المشفرة صعودا جماعيا خلال تداولات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، مع انتعاشة قوية للعملة الرقمية الأشهر" بيتكوين "، بعد موجة من الخسائر علي مدار الأيام الـ7 الأخيرة، حيث فقدت عملة بيتكوين نحو 3.51% من قيمتها.

انتعاشة سوق العملات المشفرة

سيطر الارتفاع علي سوق العملات الرقمية خلال تداولات اليوم، وشهدت انتعاشة ملحوظة بعد موجة حادة من الخسائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 6,000 دولار خلال 24 ساعة فقط، وسط توقعات بجلسة تداول مضطربة في الأسواق المالية التقليدية.

وتجاوزت قيمة التصفيات اليومية للعملات الرقمية 1.4 مليار دولار، ما يعكس حالة الذعر التي تهيمن على أوساط المستثمرين، ولم تقتصر الخسائر على البيتكوين فحسب، بل طالت أيضًا معظم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية العالية، مثل لايتكوين (LTC)، دوجكوين (DOGE)، وسولانا (SOL)، والتي سجلت جميعها تراجعات بنسبة مكونة من رقمين.

ووفقا لبيانات منصة "CoinGlass"، فقد تم تصفية مراكز أكثر من 460 ألف متداول خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تجاوزت قيمة أكبر صفقة تمت تصفيتها 16 مليون دولار، مما يسلط الضوء على حدة التقلبات التي يشهدها السوق في الوقت الراهن.

سعر بيتكوين بالدولار اليوم

ارتفع سعر عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 ارتفاعا بنسبة 4.17% إلى 80.193 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم "بيتكوين" إلى مستوى 1.59 تريليون دولار, كما صعد حجم التداولات على بيتكوين إلى 86.52 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أسعار العملات المشفرة اليوم

