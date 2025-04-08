وظائف خالية اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة العمل عن بدء تلقي طلبات التقديم لشغل عدد من الوظائف في مديريات العمل بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 19 أبريل 2025، بعقود استعانة سنوية قابلة للتجديد وفقًا للاحتياج، بهدف سد العجز في الكوادر البشرية بالمديريات.

واكد وزير العمل ان هناك شروط عامه يجب توافرها فيمن يريد ان يتقدم للوظائف وهي ان يكون

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. حسن السير والسلوك.

3. ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد فُصل من العمل بقرار أو حكم تأديبي نهائي، ما لم يمر على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. أن يكون من أبناء المحافظة المتقدم للعمل بها أو مقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

6. ألا يزيد السن عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

7. أن يكون حاصلاً على مؤهل بتقدير عام “جيد” على الأقل.

8. إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو عدم استدعائه في الدور (بالنسبة للذكور).

9. أداء الخدمة العامة (بالنسبة للإناث).

10. إجادة اللغة الإنجليزية.

11. إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي، خاصة “Microsoft Office”.

12. اجتياز الامتحانات المقررة.

13. اجتياز التدريبات المعتمدة من الجهة المعلنة.

14. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد اجتياز الامتحانات والتدريبات.

15. تقديم إقرار بالعمل في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لمتطلبات الجهة.

وأوضحت وزارة العمل طرق التقديم والأوراق المطلوبه، وذلك منعاً لاستغلال المواطنين عن طرق النصب المعروفه والذي حذرنا منها كثيرا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، ويمكن التقديم عن طريق اللينك التي حددته الوزارة واستيفاء كافه المستندات المطلوبه وهي كالاتي

يمكن للراغبين في التقديم رفع السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة وتعبئة البيانات عبر الرابط التالي:

‏https://egyemp.labour.gov.eg/Request/index

وذلك خلال الفترة من 5 إلى 19 أبريل 2025.

المستندات المطلوبة:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2. صور من المؤهلات الدراسية.

3. شهادات ودورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي (إن وجدت).

4. شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

5. شهادة الخدمة العامة للإناث (إن وجدت).

6. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حال وجود إعاقة