الملك الأردن يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك

استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

كما شارك في اللقاء مع الغبطة كل من المطران جاورجيوس الحداد، و المطران ياسر العياش، قدس الأرشمندريت بولس نزها، و الإيكونومس نبيل حدّاد.

وأكد الملك عبدالله خلال اللقاء على حرص الأردن على دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.

كما شدد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً ذلك جزءاً أساسياً من نسيج المنطقة الثقافي والديني.

من جهته، أعرب البطريرك يوسف العبسي عن تقديره العميق للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً الدور الكبير للملك عبدالله في دعم وجود المسيحيين في الشرق الأوسط والدفاع عن مقدساتهم وكنائسهم.

كما شدد البطريرك على أهمية دور الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مساعيه العادلة.

اللقاء يعكس التزام الأردن الثابت والمستمر في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة ودعمه للحقوق المشروعة للشعوب في الشرق الأوسط.