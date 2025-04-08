“البحوث الزراعية” يشارك بختام فعاليات منتدى "فارا" في نيروبي بكينيا

شارك الدكتور ماهر مغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج في ختام ، فعاليات الاجتماع الهام لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا (فارا) في الفترة من 5 إلى 8 أبريل، في نيروبي بكينيا، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات والتوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور فارا في دعم التنمية الزراعية المستدامة في القارة الأفريقية.

وانتهت المناقشات الي ما يلي:

المصادقة على التقارير وخطط العمل: تم التصديق على التقارير السنوية للأداء المالي والإداري، واعتماد خطة العمل لعام 2025، مما يضمن استمرارية وفعالية أنشطة فارا.

تعزيز الشفافية والمساءلة: تم التأكيد على أهمية مراجعة هياكل التقارير لضمان الشفافية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم الأداء بشكل دوري.

تطوير آليات العمل: تم مناقشة آليات تعديل اللوائح المنظمة لعمل فارا، واستعراض الجهود المبذولة لزيادة عدد الأعضاء، وتحديد آليات العمل للفترة القادمة.

دعم المبادرات الإقليمية: تم استعراض ملفات وفعاليات المنظمات الفرعية في غرب وشرق ووسط وجنوب القارة، والتصديق على الفعاليات المستقبلية بالتعاون مع الإتحاد الأفريقي.

تفعيل دور مصر: تم مناقشة الخطوات التي اتخذتها مصر لتفعيل منظمة (NAASRO) لشمال أفريقيا تحت مظلة فارا، بما في ذلك استعداد مصر لتوفير مقر ثابت للمنظمة في القاهرة، واقتراح مسؤوليات فارا لتفعيل عمل المنظمة.

التعاون والمشاريع المشتركة: تم عرض مقترحات لمشاريع مشتركة بين دول شمال أفريقيا والمنظمات الفرعية، بهدف تطوير التعاون وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مع التركيز على مشروع المزارع المشتركة في أفريقيا.

التمويل المستدام: تم التأكيد على أهمية تنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على جهة مانحة واحدة، والإسراع في إنشاء صندوق توافقي لدعم الأنشطة الأساسية.

أظهر تقرير الأداء للأمانة العامة لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة التقدم الإجمالي 92%، وأداء الميزانية 87% لعام 2024. وتخطط الأمانة لتعزيز التمويل المستدام والتركيز على مبادرات استراتيجية أكبر، ومواءمة استراتيجية البحث والابتكار مع إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP) للأعوام 2026-2035.

الخلاصة: يعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز دور فارا في دعم التنمية الزراعية المستدامة في أفريقيا، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في القارة وكذلك تفعيل دور NAASRO لدول شمال افريقيا كأداة من أدوات التنمية المستدامة.

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