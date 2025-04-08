ياسر شاكر يستعرض جهود أورنچ لتعزيز الذكاء الاصطناعي خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي

شارك المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي أُقيم ضمن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من البلدين.

وخلال جلسة بعنوان "التعاون التكنولوجي بين فرنسا ومصر: دفع عجلة الابتكار والذكاء الاصطناعي نحو المستقبل"، استعرض شاكر استراتيجية أورنچ لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذي تلعبه الشركة من خلال استثماراتها وشراكاتها الدولية، بالإضافة إلى مبادراتها المبتكرة التي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار الرقمي.

وسلط شاكر الضوء على مساهمات مركز أورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC، والمراكز الرقمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في دعم رواد الأعمال وتمكين الكوادر الشابة من المهارات المستقبلية، مؤكدًا على التزام أورنچ بدعم التحول الرقمي في مصر، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

وأشار شاكر إلى أهمية الشراكات الدولية في تسريع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدًا أن زيارة ماكرون تمثل دفعة قوية لتعميق التعاون التكنولوجي بين مصر وفرنسا، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الابتكار والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.