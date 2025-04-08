حالة الطقس في الإمارات العربية المتحدة

تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم ما جاء حالة الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تزداد عمليات البحث عن حالة الطقس في الإمارات في ظل تذبذب درجات الحرارة خلال تلك الفترة من العام.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد توقع أن يسود اليوم طقس معتدلًا بالتزامن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، خاصة في المناطق الساحلة.

وفي بيان صادر عن المركز أكد أن هناك فرص لهبوب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة في بعض الفترات.

وقد يتسبب ذلك في إثارة بعض الأتربة والغبار في عدة مناطق خلال ساعات النهار، كما حذر المركز الوطني للأرصاد مرضى الجهاز التنفسي والحساسية بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية.

وأشارت توقعات المركز إلى تفاوت درجات الحرارة في الإمارات اليوم، حيث ستسجل أبوظبي درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة مئوية وصغرى 23 درجة، مع نسبة رطوبة تتراوح بين 20% و60%. وفي دبي، تصل الحرارة العظمى إلى 34 درجة والصغرى 27 درجة، مع رطوبة بين 15% و60%.

وتشهد الشارقة درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة وصغرى 19 درجة، بينما تسجل رأس الخيمة أعلى درجات الحرارة بين المدن الإماراتية حيث تصل إلى 40 درجة، مع درجة صغرى تبلغ 18 درجة. وفي مدينة العين، يتوقع أن تصل الحرارة العظمى إلى 39 درجة والصغرى 23 درجة.