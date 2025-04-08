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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: الإيرانيون يدركون الآن أهمية التعامل مع ترامب بجدية أكبر

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن إيران قد أدركت الآن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتحدث إلا بما ينفذه، وأنه أصبح من الواضح لطهران أن أي موقف أو تهديد من قبله سيكون جادًا وله تبعات. 

وأضافت الخارجية في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" أن إيران، بعد تجربتها الطويلة مع الإدارة الأمريكية السابقة، أبدت استعدادها للتفاوض، بعدما تبين لها أن ترمب ينفذ ما يعلنه.

كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن ترمب قد أكد في أكثر من مناسبة أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأن هذا الموقف يمثل أولوية في سياسة الولايات المتحدة.

 وأكدت الوزارة أن الإيرانيين يعلمون الآن تمامًا أن ترمب جاد فيما يقول، وأنه يملك القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.

وفي ختام التصريحات، أضافت “الخارجية” أن ما أعلنه “ترامب” عن التزام الولايات المتحدة في منع إيران من الحصول على السلاح النووي سيعزز الأمن ليس فقط في أمريكا ولكن في العالم أجمع.

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