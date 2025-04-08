المعمل الجنائي يعاين حريق محل تجاري بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق داخل محل تجاري بالعجوزة.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لفحص أثار الحريق كما طلبت التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة العجوزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.