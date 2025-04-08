“حماية المنافسة” يعلن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب استحواذ شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على عدد 128,010,000 حصة بنسبة 25.1% من حصص شركة معادن للبوكسايت والألومينا لتزيد نسبة مساهمتها من نسبة 74.9% إلى نسبة 100%؛ ما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 9 مارس 2025.



قرار لجنة فحص التركزات الاقتصادية

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.