تكاثر للسحب وانخفاض في درجات الحرارة بالإسكندرية

شهدت سماء الإسكندرية، منذ ساعات الصباح الأولى، تجمع للسحب المنخفضة الكثيفة والتي حجبت أشعة الشمس، وسط انخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8 إبريل، حيث سجلت درجة الحرارة 23 درجة مئوية، مع زيادة سرعة الرياح والتي وصلت إلى 20 كم/ ساعة، مما تسبب في زيادة الإحساس بالبرودة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وجود نشاط ملحوظ للرياح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

كما توجد فرص مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتنشط الرياح مما يؤدى إلي اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ومن المتوقع ان تنكسر حدة الارتفاع في درجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة المصاحبة للرياح الشمالية الغربية نهاية اليوم.

ومن المتوقع غداً الأربعاء يوجد انخفاض في درجات الحرارة في أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية، لتنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، يصاحبها نشاط ملحوظ في الرياح، مع فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء.