إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 192 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 7 ابريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات على اسواق اللحوم والدواجن والاسماك، حيث تم ضبط 9580 كجم من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما اعلنت المديرية انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الزراعات الشتوية، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات، لمتابعة أعمال ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على اسواق بيع اللحوم والاسماك والدواجن، كما واصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور لمتابعة سير العمل بالإدارات والجمعيات الزراعية، ومتابعة الزراعات، وأعمال المكافحة، كما تم ازالة (54) حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة لمتابعة أعمال حماية الأراضي بنواحي المحافظة، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على اسواق اللحوم والأسماك، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور علي زراعات: القمح، البنجر والبصل، والتواصل مع المزارعين، كما تم تنفيذ يوم حصاد لمحصول بنجر السكر، كذلك اعلنت مديرية الطب البيطرى، عن تحصين حوالي 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 2 طن و291 مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحصين 8000 طائر ضد مرض انفلونزا الطيور، كما اعلنت المديرية انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على زراعات: القمح وبنجر السكر والنباتات الطبية والعطرية، كما تم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، المرور على زراعات: الفول السوداني، دوار الشمس، المانجو، بنجر السكر، والقمح، كما تم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمراكز المحافظة، والمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل بها، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية، كما تم متابعة اعمال الجمعيات والالتقاء مع المزارعين، كما تم ازالة 4 حالات تعد على الاراضى الزراعية جنوب بورسعيد، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، حملات على اسواق بيع اللحوم والدواجن والاسماك، حيث تم ضبط 150 كجم من الدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحين للاستهلاك الادمى.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، المرور لمتابعة الحقول الإرشادية للقمح والشعير، فضلا عن تفقد مزارع الزيتون، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية و الوادى المتصدع، حيث يتم خلال الحملة تسجيل وترقيم الحيوانات وتنفيذ الندوات الإرشادية البيطرية للمربين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، متابعة الزراعات الموجودة، والمزارع المختلفة، ودعم المزارعين، كذلك تم متابعة الأعمال بالوحدة البستانية بديوان المديرية والصوب الزراعية بها.

وشنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما تم متابعة زراعات: القمح وحصاد البنجر وزراعة القطن، وتحميل القطن على البصل، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات: القمح، البنجر، القطن، النباتات الطبية والعطرية، الكراوية، والبصل، كما تم ازالة عدد من حالات التعد على الاراضى الزراعية بمراكز المحافظة.

وخلال هذا الأسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، المرور على الادارات الزراعية لمتابعة سير العمل بها، ومتابعة حالة الزراعات الصيفية بالإضافة إلى فحص محصول القمح، كما تم تفقد عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية للتأكد من انتظام أداء مهامها وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، بالمرور علي مركزي قفط وقوص لمتابعة عمليات الزراعة لمحصول القصب الغرس الربيعي موسم ٢٠٢٥ داخل مشروع التنمية طبقا للتعليمات الفنية المناسبة بما يساهم في زيادة إنتاجية فدان القصب، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، شن حملاتها للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية حيث تم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمراكز البياضية، القرنة، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان، حملات للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية حيث تم ازاله عدد من حالات التعدي في المهد في كومبو.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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