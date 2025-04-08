إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل المهندسين الزراعيين بالمحافظات

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل المهندسين الزراعيين بالمحافظات بعنوان "مهارات الاتصال الإرشادي- تدريب مدربين TOT" والذي يستمر على مدار يومين وينفذه نخبة من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المتخصصون في هذا المجال.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الاتصالية للمهندسين الزراعيين لتمكينهم من نقل المعرفة والتكنولوجيا الزراعية الحديثة بشكل أكثر كفاءة وفعالية بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستهدفة من ناحية، ومن ناحية أخرى تأهيل المهندسين الزراعيين بالإدارات الزراعية (الإنتاج الحيواني، والبساتين، وحماية الأراضي) للمشاركة في تنفيذ الأنشطة الإرشادية الزراعية لتعويض النقص المستمر في أعداد المرشدين الزراعيين على مستوى المحافظات.

ويتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاور الهامة منها "ماهية الاتصال وعناصره ووظائفه ومعوقاته" مما أتاح للمشاركين فهما أعمق لأسس التواصل الفعال، كما تناول السمات الأساسية للمرشد الناجح وقدرته على بناء علاقات وثيقة وقائمة على الثقة مع المزارعين، بالإضافة إلى المهارات الاتصالية المتنوعة التي يجب أن يمتلكها لضمان وصول المعلومات بوضوح وبشكل أكثر فعالية.

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات البرنامج التدريبي غدًا الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، حيث سيتم تناول موضوعات ذات أهمية قصوى تشمل "أساليب التدريب الإرشادي والمساعدات التدريبية" و"أنماط المتدربين والاتصال الإقناعي"، بهدف تزويد المهندسين المشاركين بأدوات عملية لتطبيقها في عملهم الميداني، ومن المقرر تنفيذ هذا البرنامج تباعا في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي هذا البرنامج التدريبي النوعي في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة بين معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتأهيل كوادر إرشادية تمتلك قدرات ومهارات اتصالية أكثر فعالية لتعزيز الدور الحيوي للإرشاد الزراعي في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة والنهوض بالقطاع الزراعي المصري.

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