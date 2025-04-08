حالة الطقس اليوم في السعودية

توقّع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في السعودية اليوم استمرار الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما يتوقع أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وأفاد المركز بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي، بينما تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة تتراوح بين 10-28 كم/ساعة.

وعلى الجزء الجنوبي، ستكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة في اتجاه مضيق باب المندب.

ويصل ارتفاع الموج إلى نصف متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيفة إلى متوسطة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وسيصل ارتفاع الموج إلى نصف متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة على الجزء الشمالي، ومتوسطة على الجزء الأوسط والجنوبي.