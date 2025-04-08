الأمم المتحدة: ما يقرب من 400 ألف شخص نازحون في غزة

أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن ما يقرب من 400 ألف شخص أصبحوا نازحين في قطاع غزة بسبب استمرار التصعيد العسكري.

وأكد المكتب، أن مراكز النزوح في المنطقة مكتظة بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية، ما يزيد من معاناة المدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الخدمات الأساسية.

وأشار المكتب، إلى أن الإمدادات الضرورية للاستجابة الإنسانية لا تزال عالقة عند المعابر، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وأوضح أن الوضع يتدهور بسرعة مع تزايد عدد النازحين، حيث تفتقر العديد من المراكز إلى المرافق الصحية والغذائية الضرورية لتلبية احتياجات السكان.

وأضاف المكتب، أن الوضع الإنساني والصحي في غزة يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وفعال، وتقديم الدعم للمتضررين في ظل الأزمة الحالية.