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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أجمل صور ديكور غرف المعيشة لعام 2025

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تشهد غرف المعيشة في عام ٢٠٢٥، اعتماداً متزايداً على الألوان الهادئة كالبيج والرمادي والأزرق البارد، مع إضافات لونية من الأخضر الطبيعي لتجسيد توازن بين البيئة الداخلية وعناصر الطبيعة الخارجية، حيث تنوعت التصاميم بين الكلاسيكي العصري واللمسات الطبيعية التي تضفي إحساساً بالدفء والحداثة في آن واحد، ويأتي هذا العرض استجابة لرغبات المستهلكين الباحثين عن تجديد منازلهم بلمسات تجمع بين العملية والأناقة.

 كما يبرز التصميم الحديث خطوطاً نظيفة وتفاصيل دقيقة تبرز أناقة الأثاث المختار بعناية فائقة والذي يتميز بخاصية التعديل لتناسب احتياجات كل فرد في الأسرة.

ويعد أحد أبرز الاتجاهات هو استخدام الإضاءة الذكية والديكورات الجدارية المبتكرة، التي تساهم في خلق جواً من الراحة والتركيز وقد أدرجت أيضًا النباتات الداخلية والفنون المعاصرة كعناصر أساسية لتعزيزالإحساس بالانتعاش والحيوية في المساحات المعيشية.

كما يسعى المصممون إلى دمج التقنيات الرقمية مع الأثاث الحديث، مما يتيح للمستهلكين خيارات تخصيص واسعة تتماشى مع تطلعاتهم نحو منزل مستقبلي متكامل.

وأشار الخبراء إلى أن هذه التصاميم لا تقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل تسهم أيضاً في تحسين جودة الحياة بتوفير بيئة متوازنة تجمع بين الراحة والوظيفة، مما يعكس روح التجديد والابتكار في ديكورغرف المعيشة لعام ٢٠٢٥.

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