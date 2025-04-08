ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ناجي الشهابي: احتشاد المصريين أمام معبر رفح امتدادا للجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية

ناجي الشهابي رئيس
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى باحتشاد المصريين فى مدينة العريش أمام معبر رفح مجددا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  للتأكيدا على الموقف المصري  الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية  ودعم الجهود المصرية المبذولة  لتنفيذ وقف إطلاق النار 

وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أنها تعد الوقفة الثانية خلال زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، حيث أتت ترحيبا لقرارات القمة الثلاثية التى عقدت فى القاهرة بين مصر وفرنسا والأردن والتى نصت على  وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى وتنفيذ اتفاق الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وفورى ورفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتنفيذ خطة الاعمار فى وجود سكان القطاع وعقد مؤتمر دولى لتمويل الاعمار ..

وأضاف «رئيس حزب الجيل »، أن الشعب المصرى خلال هذا الحشد أرسل للرئيس ترامب رسالة تؤكد انه يقف خلف القيادة المصرية السياسية  ومؤسساتها الأمنية وأنه يثق ثقة مطلقة فى قدرات جيشه العظيم على حماية حدوده وأمنه القومى 

وثمن ناجى الشهابي، إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيراه الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تطورات الأوضاع فى الأرض المحتلة والقضية الفلسطينية مشيرا إلى أنها جاءت بعد انتهاء  القمة الثلاثية التى عُقدت في القاهرة في السابع من أبريل 2025، بين قادة مصر وفرنسا والأردن بالاضافة إلى صدور بيان قوى وواضح يطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى وتنفيذ اتفاق الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فورى وعاجل وكذلك اتفاقهم رفض التهجير وتنفيذ خطة اعمار غزة وعقد مؤتمر دولى لتمويل الاعمار وكذلك عقد مؤتمرا دولى برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لإعادة طرح حل القضية على أساس حل الدولتين واقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو  1967

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي زيارة ماكرون إلى مصر معبر رفح الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي ترامب