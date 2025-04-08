تصالح حسام حسن وزوجته أمام نيابة الإسكندرية بعد واقعة السب والقذف

وصل الكابتن حسام حسن لاعب منتخب مصر ومدربه الحالي اليوم الثلاثاء إلى سرايا النيابة بالإسكندرية بصحبة زوجته، من أجل إنهاء الخلاف العائلي بينهم، حيث تنازل عن محضر السب والقذف ضد زوجته.

شهدت نيابة الرمل بالإسكندرية حضور الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر هو وزوجته برفقة المحامي الخاص به، بعد بلاغ تقدم به من قبل يتهم فيه زوجته بالسب والقذف، وذلك من أجل إنهاء إجراءات الصلح بينهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنهاء الخلاف.

وبعد الانتهاء من محضر التصالح خرج مدرب منتخب مصر الحالي برفقة زوجته من سرايا نيابة الرمل بالإسكندرية بعد الانتهاء من إجراءات الصلح.

ويذكر أن حسام حسن قد قدم بلاغ في زوجته الثانية دانا آدم يتهمها فيه بالسب والقذف بشخصه، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية، وقد ارتبط بها عام 2015 وأنجب منها طفلين.