بعد 9 أيام من عرضه بدور السينما .. "سيكوسيكو" يتخطى الـ 79 مليونا

حقق فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقى نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منذ طرحه فى السينمات المختلفة فى موسم عيد الفطر، حيث وصل إجمالى إيرادات الفيلم بعد 9 أيام عرض بالسينمات المختلفة 79 مليونا و486 ألفا و521 جنيها، وذلك بعدما حصد أمس 3 ملايين و775 ألفا و623 جنيها.

تدور أحداث الفيلم حول شابين يعمل أحدهما فى شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما فى مشكلة تقودهما لاحداث خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

سيكو سيكو قدم عصام عمر، طه دسوقى فى إطار كوميدى اجتماعى وشاركهما البطولة على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.