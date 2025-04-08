وزير الشباب يصل الغردقة للمشاركة بالمؤتمر الدولي للاستثمار في المجال السياحي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي للاستثمار في مجال السياحة والذي يقام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في الفترة من 8 إلى 9 أبريل الجاري وبمشاركة العديد من الشخصيات ذات الخبرات في مجال الاستثمار في السياحة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة منذ عام 2018 قامت بوضع آليات لتطوير الاستثمار في المجال الرياضي من خلال تطوير جميع الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي وتعظيم مساهمة الرياضة فى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري والذى نسعي لأن يصل إلى 3% وهي نسبة غير مسبوقة وتفوق اغلب دول العالم.

وأوضح وزير الرياضة، قمنا بعمل العديد من المشروعات الرياضية والتي نفذتها الوزارة من ضمنها مشروع البطل الأولمبي والذي يشتمل على العديد من الألعاب بعيدا عن لعبة كرة القدم لان الرياضة ليست لعبة كرة قدم فقط ولكن لدينا العديد من الألعاب التي نقوم بإعداد وتأهيل المزيد من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وتجهيزهم للمنتخبات القومية بمختلف الأعمار.

وأشار وزير الشباب إلى أن قمة صوت مصر بالغردقة، والتي تجمع "200" شخصية قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات والتي تسلط الضوء علي المجالات والفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة داخل مصر والتطور الكبير الذي حدث في الكثير من المجالات داخل مصر خلال الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أن الرياضة أصبحت واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي.

وأوضح صبحي، أن مصر تتمتع بجميع مقومات جذب الاستثمار من حيث المناخ والتنوع الثقافي والجغرافي فضلا عن البنية التحتية وما تضمنته من إنشاءات وتطوير كبير شهدته الطرق في مختلف محافظات مصر.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام للمرة التاسعة وكانت أطلقته لمياء كامل مؤسسة قمة «صوت مصر».