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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال تفقده مستشفي العريش.. ماكرون يشيد بالجهود المصرية لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالجهود المصرية المبذولة لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين

وزارالرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين

وتفقدا الرئيسان خلال الزيارة عدد من أقسام المستشفى بجانب زيارة المرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى فضلا عن متابعة سير العمل في الأطمئنان على الحالات الصحية للجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حيث لم تقتصر الجهود على تقديم الرعاية الطبية للمصابين فقط، بل شملت أيضا توفير الخدمات اللازمة لمرافقي الجرحى الفلسطينيين حيث تم توفير أماكن إقامة مناسبة وتقديم الدعم اللوجستي لهم لضمان راحتهم خلال فترة علاج ذويهم

وتعد زيارة الرئيسان السيسي وماكرون إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين رسالة إنسانية لوقف إطلاق النار بشكل عاجل فى قطاع غزة والتأكيد على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في زيارة تاريخية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون