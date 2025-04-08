نتائج منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للمصارعة، والتي يستضيفها نادي طلائع الجيش بالقاهرة، في الفترة من ٤ أبريل وحتى ال ٩ من أبريل صراعا وتنافسا قويا بحضور جماهيري كبير.



أقيمت اليوم عدد ٢١٥ مباراة أدارها تحكيمياً ٢٩ حكم وتنافس فيها ٥٦ هيئة بمشاركة ١٨٥ لاعب ضمن منافسات المصارعه الرومانية تحت ١٥ سنة أوزان ٤١ ك ، ٤٨ ك ، ٥٧ ك ، ٦٨ ك ، ٨٥ ك.

وانتهت منافسات المصارعه الرومانية بحصول نادى المؤسسة العسكرية بالقاهرة علي كأس المركز الاول وحصد المشروع القومي بالاسكندرية علي كأس المركز الثاني بينما حصد المشروع القومي بالدقهليه علي كأس المركز الثالث.

وتنطلق غدا منافسات المصارعه الحرة اوزان ٣٤ ك ، ٣٨ ك ، ٤٤ ك ، ٥٢ ك ، ٦٢ ك ، ٧٥ ك بمشاركة ٤٥ هيئة بعدد ١٨٩ لاعب ، بالتزامن مع اقامه منافسات المصارعه النسائية اوزان ٣٣ ك ، ٣٩ ك ، ٤٦ ك ، ٥٤ ك ، ٦٢ ك بمشاركة ٢٦ هيئة بعدد ٥٢ لاعبة.