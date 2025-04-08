ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بروتوكول تعاون بين الخدمات الطبية للقوات المسلحة والصحة للعمل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع اللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمـد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية والإشتراك فى تفعيل مبادرات رئيس الجمهورية لتعزيز الصحة العامة للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية داخل مصر.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان .

ويهدف البروتوكول إلى إنضمام إدارة الخدمات الطبية ومعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم لمنظومة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية .

يأتى ذلك تأكيداً على التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية بما يسهم فى خدمة المنظومة الصحية فى مصر.

IMG-20250408-WA0095
IMG-20250408-WA0095
IMG-20250408-WA0094
IMG-20250408-WA0094
IMG-20250408-WA0093
IMG-20250408-WA0093
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التخصصات الطبية الدكتور محمد حسانى الصحة العامة للمواطنين الكشف المبكر وعلاج الأورام بروتوكول تعاون تعزيز الصحة العامة