ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد مطيع يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو

مطيع
مطيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز محمد مطيع، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، في الانتخابات التي أقيمت منذ قليل في العاصمة الأردنية عمان، ضمن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للفترة من 2024 إلى 2028.

ويعد هذا الفوز استمرارًا لمسيرة عائلة مطيع في خدمة رياضة الجودو على المستوى العربي، حيث تولى والده، المهندس مطيع فخر الدين، ذات المنصب في عام 2019.

وجاءت نتائج الانتخابات بتولي اليمني نعمان شاهر رئاسة الاتحاد العربي للجودو، بينما حصل المغربي شفيق الكتاني على منصب نائب الرئيس الآخر، إلى جانب محمد مطيع.

ويعكس فوز مطيع ثقة الاتحادات العربية في الكوادر المصرية، ودورها البارز في تطوير اللعبة على المستويين العربي والدولي.

وعلى جانب آخر، يشارك منتخب مصر للجودو بـ9 لاعبين في منافسات البطولة العربية، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل الجاري، ضمن خطة الاتحاد المصري لتوسيع قاعدة الاحتكاك العربي والدولي للاعبين واللاعبات، استعدادًا لبطولات القادمة.

محمد مطيع الاتحاد المصري للجودو نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو العاصمة الأردنية عمان الجمعية العمومية للاتحاد العربي