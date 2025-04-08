أسرع وأسهل طريقة لإعداد الفطير المشلتت الفلاحي بالمنزل

يعد تحضير الفطير المشلتت من أصعب أنواع المخبوزات في إعداده، حيث يحتاج لمهارة وخبرة بداية من تجهيز العجينة بإضافة المياه والملح والسكر دون خميرة وتركها لدقائق لترتاح وخبيزها وفردها وتشكيلها على هيئة قطعا صغيرة ليتم فردها وترقيقها بالنشابة حتى وضع الفطير في الفرن الغاز أو القش.

يتم إعداد الفطير بخلط مكونات العجين مع بعضهما البعض من دقيق وسكر وملح، ثم يضاف إليهما كمية من الماء الدافئ لتسهيل عملية الفرد، ثم خلط جميع المكونات سويا حتى تصبح جيدة التشكيل، ثم يتم تقطيع العجين لقطع صغيرة يتم تركها بضع دقائق حتى ترتاح، ومن ثم يتم فردها وترقيقها بالنشابة، ثم يتم إضافة خليط السمنة البلدي والزيت والقشطة عليها، وتطبيقها لعدة ثنيات يتخللها قطرات الزيت والسمن البلدي وبعد ذلك تترك العجينة بضع دقائق لترتاح قبل إدخالها للفرن.

ويعد الفطير المشلتت من أقدم أنواع الفطيروتعود أصول الوصفة إلى المصريين القدماء، وكان قديماً يسمى بالفطير الملتوت وهي كلمة فرعونية تعني المطبق لأنه يصنع من طبقات عديدة من العجين ثم أصبحت بعد ذلك مشلتت ويقدم الفطير كنوع ضيافة أو في الأعياد والمناسبات والأفراح بالإضافة إلى أهميته الاجتماعيّة الكبيرة.

ويتميز الفطير بقيمته الغذائية بسبب احتوائه على العديد من العناصرالمغذية كالفيتامينات، وتختلف طرق تحضير الفطير المشلتت تبعاً للمكونات الداخلة في إعداده وفيما يأتي سنقدم لكم طرق تحضير الفطير في المنزل.

وتكمن مدة تحضير الفطير المشلتت فى خمس دقائق مدة الطهي ويمكن العمل علي تحضيرها. المقادير المطلوبة للتحضير :

ثلاتة أكواب من الدقيق و ملعقة كبيرة من السكر وكوب من الماء وملعقتان صغيرتان من عصير الليمون و نصف ملعقة صغيرة من الملح و سمنة مذابة و زيت ذرة.

طريقة التحضير :

يتم وضع السكر والملح والدقيق في وعاء الخلاط وتثيبت مضرب العجين. تشغيل الخلاط على سرعة بطيئة وإضافة الماء، عصير الليمون ببطء مع استمرار العجن لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى تتكون عجينة مطاطية ناعمة ملساء. تقطيع العجينة إلى عشر قطع متساوية وتشكيل كل قطعة إلى كرة ملساء. وضع كرات العجين في صينية مدهونة بالزيت وتغليفها بالنايلون وتركها لمدة نصف ساعة حتى ترتاح. وضع مقدار من خليط السمن والزيت على الطاولة ووضع قطعة من العجين فوق السمن والبدء بمدد العجينة بباطن الكف حنى تصبح دائرة رقيقة جدا مع مراعاة مسح العجين بالسمن كلما احتاج الأمر. ثني أطراف العجينة على بعضها البعض لتصبح دائرة ووضعها جانباً.

تكرار الخطوات مع قطعة أخرى ومن ثم وضع القطعة السابقة في وسط القطعة الجديدة وثني أطراف العجين مع القطعة الموجودة في الوسط وتكرار الخطوات السابقة مع جميع قطع العجين للحصول على قرص واحد من الفطير المشلتت مع مراعاة المسح بالسمن كلما احتاج الأمر وضع الفطيرة في صينية و تركها لترتاح لمدة عشر دقائق قبل الخبز وتسخين الفرن لدرجة 200 مئوية ووضع الصينية فى الفرن المحمّى مسبقاً على درجة حرارة مرتفعة مع تشغيل الشوّاية والمروحة على الرف المتوسط وخبز الفطير لمدة من خمس عشرة إلى عشرين دقيقة تقريباً حتى تصبح ذهبية اللون ثم إخراج الفطير من الفرن وتقديمه و يمكن تقديم الفطير المحشي مع العسل الأبيض، والعسل الأسود.