"القومي للمرأة" يطلق حملة إعلامية لمكافحة العنف الإلكتروني ضد اللاعبات بمختلف الألعاب الرياضية

يطلق المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي حملة إعلامية جديدة اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "علّى صوت التشجيع" بهدف مكافحة العنف الإلكتروني والتنمر ضد اللاعبات فى مختلف الألعاب الرياضية.



وتدعو الحملة إلى تشجيع اللاعبات ليس فقط في الملعب وخلال المباريات، ولكن من خلال نشر التعليقات الإيجابية واتخاذ موقف إيجابي ضد التنمر والعنف الالكتروني بهدف تعزيز بيئة لائقة وآمنة عبر الإنترنت.



وتشارك في الحملة أربع بطلات مصريات من رياضات مختلفة وهن أماني خليل، أول مصرية تنهي 6 سباقات في مباراة الترايثلون بعد تجاوزها الخمسين؛ وندى حافظ، بطلة المبارزة بالسيف؛ وشيماء سامي، بطلة بارالمبية في الريشة الطائرة؛ وملك حمزة، بطلة جمباز الترامبولين؛ بالإضافة إلى عدد من اللاعبات الناشئات في مختلف الرياضات.



تم تنفيذ هذه الحملة في إطار برنامج "إنهاء العنف ضد المرأة" الذي ينفذه المجلس الفومى للمرأة بالشراكة مع هيئةً الأمم المتحدة للمرأة و الاتحاد الأوروبي.