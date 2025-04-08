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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أردوغان: على إسرائيل وقف جرائمها في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل يجب أن توقف جرائمها في قطاع غزة فورا، والعودة إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تتسبب في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أردوغان خلال تصريحات له أن تركيا ستظل دائما إلى جانب أهلها في غزة وسوريا ولبنان، وأنه لن يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها في محاولتها لإعادة رسم خريطة المنطقة. 

كما أشار إلى أن تلك الأهداف لن تتحقق تحت أي ظرف، مؤكداً على دعم تركيا المستمر للحقوق الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

وأشار أردوغان إلى أن الشعب السوري سيظل دائماً في قلب تركيا، قائلا: "سنظل إلى جانب السوريين حتى يتحقق الاستقرار في بلدهم"، في إشارة إلى دعم تركيا للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وفي ختام تصريحاته قال أردوغان، إنه شهد بأم عينيه تعرض أهل غزة للقصف المستمر، مؤكداً أن حتى رجال الإسعاف والدفاع المدني لم يسلموا من الهجمات الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم.

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