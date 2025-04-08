محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمجمع خدمات شهداء بحر البقر 2

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية سير إجراءات العمل بمجمع خدمات المواطنين بقرية شهداء بحر البقر 2، والمُقام ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري على مساحة 400 م، والمكون من 3 طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين) ووحدة محلية ووحده تضامن اجتماعي ومجلس محلي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد.

بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، والذي يضم 14 شباك منهم شباك لذوي الهمم، وتعرف من العاملين بالمركز عن الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمت الإشارة إلى أن المركز يقوم بتقديم خدمات (بيان صلاحية الموقع - ترخيص أعمال البناء - ترخيص هدم - توصيل مرافق دائمة - رخصه فتح محل - إلغاء رخصه محل - ترخيص إعلان - شهادة مطابقه ...)

شدد المحافظ على العاملين بالمركز بالتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن مع إسراع الخطى في استخراج شهادات البيانات الخاصة بالمواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وتوفير كافة سُبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

توجه محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بوحدة صحة الأسرة بقرية 2 بحر البقر، والذي يقدم خدمات الطوارئ وتنظيم الأسرة والتطعيمات المختلفة بجانب خدمات المعامل والصيدلية والأشعة التلفزيوينة وعيادات ( الأورام – الأمراض المزمنة – صحة الأسرة – السمعيات – الإعتلال الكلوي).

تابع المحافظ تقديم التطعيمات الخاصة بالأطفال وتفقد الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمه للمرضى.

ووجه محافظ الشرقية مدير الوحدة والعاملين بحسن إستقبال المرضى وإجراء أعمال الصيانة الدورية للأدوات والأجهزة المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة المترددين عليها، مؤكدا أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

وفي نهاية الزيارة أكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم ، وكذلك توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن دون تحمل مشقة وعناء الإنتقال إلى أماكن بعيدة وتوفيراً للوقت والجهد.

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والدكتور محمد حسني شبلي مدير الادارة الصحية بالحسينية.