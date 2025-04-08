محافظ المنوفية يتفقد صوامع قويسنا الحقلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد صوامع القمح بقويسنا بسعة تخزينية 5 آلاف طن بطريق مصر - إسكندرية الزراعي ، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل لاستقبال موسم الحصاد هذا العام وجاهزية الصوامع الكاملة لبدء أعمال توريد محصول القمح ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف كونه محصول استراتيجي وأمن قومي هام ، رافقه المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.



وخلال تفقده ، وجه محافظ المنوفية بضرورة متابعة اللجان المشكلة والمرور الدوري لكافة الصوامع بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين ، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .



هذا وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن مواقع التخزين تنوعت ما بين (8) مراكز تجميع تابعة للبنك الزراعي المصري و(5) مواقع تخزين وتجميع لشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا وجنوب القاهرة والقابضة للصوامع والتخزين، لافتا إلى تشكيل لجان ميدانية لمتابعة إحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح وحملات توعية للمزارعين لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد على مستوى المحافظة.



واختتم محافظ المنوفية جولته ، بتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية بموقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان ، واستمع الي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لحجم الأعمال الجاري تنفيذها والتي تضمنت الأعمال الإنشائية للهيكل الخرسانى ومباني التجارية والادارية ، ووجه المحافظ بتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقاً للجداول الزمنية المقررة مما يساهم في خلق فرص عمل جادة ، وذلك في إطار رؤية المحافظة البناءة لإنشاء مواقف وأسواق حضارية متكاملة لخدمة أبناء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية للمركبات داخل المدينة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة .