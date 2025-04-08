ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

السيد إسماعيل نائبًا لرئيس حزب مصر الحديثة للشؤون الدولية والعلاقات العامة

السيد اسماعيل عيسى
السيد اسماعيل عيسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أصدر الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، قرارًا بتكليف السيد السيد إسماعيل عيسى نائبًا لرئيس الحزب للشؤون الدولية والعلاقات العامة، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الداخلي للحزب، وبناءً على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

وقد نص القرار على أن يتولى السيد إسماعيل عيسى كافة الاختصاصات المتعلقة بالعلاقات الدولية والعلاقات العامة داخل الحزب، وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للحزب، على أن تُعرض جميع قراراته لاعتماد رئيس الحزب قبل تنفيذها.

وأكد القرار أن التشكيل الجديد يأتي في إطار خطة الحزب لتطوير قطاع العلاقات الدولية ومد جسور التواصل مع القوى والأحزاب الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانة الحزب في الساحة السياسية.

حزب مصر الحديثة السيدعيسى الدكتور وليد عيسى رئيس الحزب للشؤن الدولية الأحزاب الاقليمية لجنة شؤون الأحزاب