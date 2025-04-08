السيد إسماعيل نائبًا لرئيس حزب مصر الحديثة للشؤون الدولية والعلاقات العامة

أصدر الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، قرارًا بتكليف السيد السيد إسماعيل عيسى نائبًا لرئيس الحزب للشؤون الدولية والعلاقات العامة، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الداخلي للحزب، وبناءً على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

وقد نص القرار على أن يتولى السيد إسماعيل عيسى كافة الاختصاصات المتعلقة بالعلاقات الدولية والعلاقات العامة داخل الحزب، وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للحزب، على أن تُعرض جميع قراراته لاعتماد رئيس الحزب قبل تنفيذها.

وأكد القرار أن التشكيل الجديد يأتي في إطار خطة الحزب لتطوير قطاع العلاقات الدولية ومد جسور التواصل مع القوى والأحزاب الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانة الحزب في الساحة السياسية.