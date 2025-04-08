تعرف على فعاليات الملتقى الثالث لأطلس المأثورات الشعبية "سوهاج.. الهوية والاستدامة"

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثالث لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، "سوهاج.. الهوية والاستدامة"، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يقام الملتقى لمدة ثلاثة أيام، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، برئاسة د. الشيماء الصعيدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى. ويشارك به نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالتراث الشعبي، بهدف توثيق وحماية الموروث الثقافي المصري، ويصاحبه مجموعة من الورش الفنية والحرفية تقام طوال فترة إقامته.

تنطلق فعاليات اليوم الأول، مع الجلسة الافتتاحية وتشمل الكلمات البروتوكولية، يعقبها افتتاح معرض فني للمنتجات التراثية والحرفية.

وتبدأ الجلسة البحثية الأولى بعنوان "العادات والتقاليد والمعتقدات والأعراف الشعبية"، يرأسها د. مصطفى محمود، وتتناول أربع أوراق بحثية، وهي: "عادة العلبة في المجتمع الجهيني.. إضاءة وصفية أولية" للباحثة نهاد حلمي، "رمزية الماء المقدس بين المعتقد الشعبي وآليات التوظيف السياحي المستدام" للدكتورة دعاء محفوظ، "عادات الميلاد في محافظة سوهاج" للباحثة نهى الكاشف، و"الاحتفالات الشعبية بمولد الأنبا شنودة بسوهاج" للباحث أشرف أيوب.

وتعقد الجلسة البحثية الثانية "الثقافة المادية: الحرف، الرسومات الجدارية، الأزياء، والحلي" برئاسة د. حنان موسى، وتضم ثلاثة أبحاث، وهي: "الإبداع الفني للأزياء ومرجعيتها الفلسفية في العقل الإنساني" للدكتورة سلوى محمد، "الدلالات الرمزية بالمسيحية للحفاظ على الهوية القبطية" للدكتورة أسماء علي صادق، و"الحرف التقليدية بمركز أخميم كإحدى دعائم التنمية المستدامة" للباحثة نورهان فوزي.

وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي، مع الجلسة البحثية الثالثة "الأدب الشعبي"، وتعقد في الثانية عشرة والنصف مساء، برئاسة د. خالد أبو الليل، وتشهد مناقشة أربعة أوراق بحثية، وهي: "القيم الاجتماعية في الحكاية الشعبية.. محافظة سوهاج نموذجا" للدكتورة أسماء جميل، "دور أغاني الأطفال الشعبية بالمجتمع السوهاجي في التربية" للدكتورة إيمان كمال، "التوثيق المكاني لعمارة المزارات الدينية والأضرحة في مدينة سوهاج" للدكتور وائل المتولي، و"حرير أخميم.. إشكالية التاريخ والاكتشاف والصناعة" للدكتور أحمد الصاوي.

كما تعقد مائدة مستديرة بعنوان "الوضع الراهن لتوثيق تراثنا الشعبي المصري"، في تمام الثانية والنصف مساء، يديرها د. مصطفى جاد، ويشارك بها كل من د. ولاء محمد، د. دعاء شديد، محمد الروبي، ومنة عاطف.

ويتضمن اليوم الختامي، الجلسة البحثية الرابعة بعنوان "الأداء الحركي والفنون الشعبية (الألعاب والرقص الشعبي)"، وتعقد في الواحدة مساءً، ويرأسها د. حسام محسب، وتضم ثلاث أوراق بحثية، وهي: "الرقص الشعبي في صعيد مصر: أثر العوامل الجغرافية على الرقص في محافظة سوهاج" للدكتور حارص النقيب، "الممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية المرتبطة بالمرماح في صعيد مصر" للباحث مصطفى كامل، و"الألعاب الشعبية وتحديات العصر" للدكتور سامح شوقي.

وتعقد في الثالثة مساءً، جلسة بعنوان "تجربتي" تشمل عرض تجارب رسمية وشخصية لتوثيق التراث الثقافي غير المادي، يعقبها ختام الملتقى بإعلان التوصيات، وتكريم المشاركين والباحثين.