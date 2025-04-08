"متواضع ودمه خفيف جدا".. يسري نصر الله يكشف عن لقائه بالرئيس الفرنسي

كشف المخرج يسرى نصر الله، عن تفاصيل لقائه أمس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة.

ونشر يسرى نصر الله، مجموعة صور من لقائه بالرئيس الفرنسى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب قائلا: "لبيت أمس دعوة إريك شوفالييه (سفير فرنسا فى مصر) لحضور عشاء فى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية IFAO، على شرف السيد إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا".

وأضاف يسرى نصر الله: "الملفت والمؤثر للغاية هو تواضع السيد ماكرون ورغبته الصادقة فى تعميق العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا، بصراحة كده.. الراجل بسيط ودمه خفيف جدًا".

وقد زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، جامعة القاهرة، أمس الاثنين، مشيدًا بطابعها الفريد ومكانتها العلمية.

تجدر الاشارة الى ان المخرج يسرى نصر الله من مواليد القاهرة عام 1952 ودرس الاقتصاد في جامعة القاهرة، ثم درس السينما في المعهد العالي للسينما في القاهرة سنة 1973 و عمل كناقد سينمائي في صحيفة السفير اللبنانية ومساعد مخرج في بيروت.

كما عمل كمساعد مخرج مع يوسف شاهين في فيلمى وداعاً بونابرت وحدوتة مصرية 1981، مع فولكر شلوندرف في فيلم المزيف، ومع عمر أميرالاي في الفيلم التسجيلي مصائب قوم و شارك مع يوسف شاهين في كتابة سيناريو إسكندرية كمان وكمان 1989 وفي إخراج القاهرة منورة بأهلها 1991 وخرج فيلمه الروائي الطويل الأول سرقات صيفية سنة 1990 والثاني مرسيدس سنة 1993 وبعدها صبيان وبنات 1995 و فيلم المدينــة 1999 وفيلمه الأسطورى باب الشمس-الرحيل والعودة 2004 وفيلم جنينة الأسماك 2008 وفيلم إحكي يا شهرزاد 2009 ومؤخراً فيلمه بعد الموقعة والذي شارك في مهرجان كان السينمائي.

يسرى3

يسرى