سكرتير بني سويف يتابع ميدانيًا مستجدات موقف تنفيذ مشروع كوبري الشاملة

أجري اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء كوبري الشاملة الذي يتم تنفيذه أعلى ترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف.

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام المساعد سير العمل في المشروع حيث اطلع على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع من الجهتين شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، والإشراف على أعمال نقل مسار خطوط الغاز الطبيعي ومياه الشرب غرب ترعة الإبراهيمية، والتي كانت تمثل عائقًا أمام تنفيذ جزء من المشروع في منطقة شارع بورسعيد، مشددًا على ضرورة تسريع الإجراءات الفنية لضمان استكمال المشروع في الوقت المحدد.

كما تم متابعة الأعمال الإنشائية الأخرى للمشروع الجاري تنفيذها بمنطقة شرق الإبراهيمية، حيث يتم العمل على بناء الجسور والأعمدة التي ستشكل هيكل الكوبري في هذه المنطقة الحيوية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأمان للمواطنين.

وكان السكرتير العام المساعد قد عقد" صباح اليوم" اجتماعًا تنسيقيًا مع شركات المرافق والجهات المعنية، بهدف التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الأعمال بشكل متوازٍ وفعال دون حدوث أي تعارضات أو تأخيرات، وقد تم مناقشة سبل تسريع تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل المرافق، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف الفرق الفنية على الأرض لضمان سير العمل بشكل مستمر ودون توقف.

جاء ذلك في حضور كل من علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، والمهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عشري، مدير المشروع بفرع الهيئة العامة للطرق والكباري، بجانب عدد من المسؤولين المعنيين بتنفيذ المشروع.