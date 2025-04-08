محافظ المنوفية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بقويسنا باستثمارات تقارب الـ 52 مليون جنيه

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولاته الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ، وذلك في إطار متابعته الدورية للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة بنهو الأعمال لضمان دخولها الخدمة أمام المواطنين وفق التوقيتات الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق تنمية شاملة بشتى القطاعات والعمل على تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين وتحقيق رضاهم باعتبارهم أولوية أولى على رأس منظومة العمل ، بحضور هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.



حيث استكمل محافظ المنوفية جولته الموسعة بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة قويسنا ، حيث تابع أعمال الرصف والتطوير المتكاملة بشارع إبراهيم الطوري بإجمالي استثمارات 4 مليون جنيه ، حيث جاري أعمال تركيب بلوعات الأمطار تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك ، كما تفقد أعمال وضع الطبقة السطحية النهائية بشارع نجم الدين باستثمارات 6 مليون جنيه ، وأعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع السوق بتكلفة 6 مليون جنيه ، وأعمال قطع الفرمة بمنطقة تيمور ومتفرعاتها بإجمال استثمارات 12 مليون جنية ، موجهاً بتطوير ورفع كفاءة مدخل منطقة تيمور بالكامل من خلال إنشاء جزيرة وسطى بأعمدة ديكورية وتحسين مستوى الإنارة وكافة أعمال التجميل لإضفاء مظهر حضاري.



وأشار مدير مديرية الطرق أن مشروعات قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية لمركز ومدينة قويسنا للعام المالي 2024 _ 2025 بلغ 51 مليون و 494 ألف جنيه، حيث تم نهو الأعمال بعدد من الشوارع المستهدفة بالخطة وجاري العمل علي قدم وساق في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة باقي الشوارع وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتي تستهدف رضاء المواطنين ، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود والإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .



كما تابع محافظ المنوفية مستجدات الموقف الحالي لأعمال رصف محور صلاح خطاب كشريان تنموي جديد يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة ، حيث جاري أعمال تشغيل طبقة الأساس تمهيداً لأعمال الرصف النهائية وإنشاء الجزيرة الوسطى ، لإفتتاحه بالعيد القومي للمحافظة بإعتباره مشروع هام وحيوي ، وخلال تفقده أشار المحافظ إلى أنه جاري العمل على قدم وساق في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات " الصحة ، والتعليم ، وكافة المشروعات التنموية والخدمية " بنطاق المحافظة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رضا المواطن باعتباره أولوية أولى.



وأكد محافظ المنوفية على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل وإحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات بربوع المحافظة ووضع رؤى وخطط مستقبلية خارج لصندوق من أجل النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.



هذا ويختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد صوامع قويسنا للإطمئنان على مدى الجاهزية الكاملة لاستقبال موسم القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين ، وموقف قويسنا النموذجي الجديد للوقوف على أخر مستجدات الموقف التنفيذي وتذليل العقبات لسرعة دخوله الخدمة أمام المواطنين.

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