الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 400 ألف شخص نازح في غزة

أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك ما يقرب من 400 ألف شخص نازحون في غزة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.



وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن مراكز النزوح في قطاع غزة مكتظة بما يفوق طاقتها الاستيعابية في غياب الخدمات.